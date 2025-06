Stefano De Martino, nuovo show in arrivo su Rai 1: con lui un “mostro sacro”

Programmi Tv. Si chiude sabato una stagione d’oro per Stefano De Martino, protagonista assoluto dell’access prime time di Rai 1 con Affari tuoi e mattatore su Rai 2 con Stasera tutto è possibile. Ma per il conduttore napoletano, il meglio potrebbe ancora venire. Secondo alcune indiscrezioni, De Martino sarebbe pronto a guidare un nuovo show su Rai 1, affiancato da un’icona della musica italiana. Un progetto che potrebbe consacrarlo definitivamente nel gotha della televisione italiana.

Leggi anche: “Non voglio più vederlo”. Enrico Mentana ai ferri corti con La7, scontri e tensioni in rete: il retroscena

De Martino showman dell’anno: una stagione da record

Quella che si concluderà sabato è stata, a tutti gli effetti, una stagione straordinaria per Stefano De Martino. Il conduttore ha preso in mano il timone di Affari tuoi tra qualche iniziale scetticismo, ma ha saputo imporsi come showman completo, ottenendo ascolti altissimi puntata dopo puntata. La sua conduzione ha messo in difficoltà perfino corazzate storiche come Striscia la Notizia e Paperissima Sprint, conquistando il pubblico con un mix di ironia, empatia e stile personale.

Anche su Rai2, con Stasera tutto è possibile, De Martino ha brillato: il programma ha toccato record mai raggiunti prima, diventando uno dei titoli più solidi del palinsesto della seconda rete. Un successo tale da alimentare persino rumors su un possibile passaggio su Rai 1 nella prossima stagione, segno di un’ascesa inarrestabile. Unico freno? La sua stessa dichiarazione a Tv Talk in cui aveva manifestato il desiderio di mettere in pausa il format. Ma, si sa, nel mondo della TV le intenzioni possono cambiare rapidamente davanti a dati Auditel così convincenti.

Da “Affari tuoi” a protagonista della prima serata: De Martino non si ferma

L’idea è in fase avanzata di definizione, ma con tutti i presupposti per diventare uno dei momenti televisivi clou del prossimo autunno. Il progetto, se confermato, verrà probabilmente presentato durante l’imminente evento dei Palinsesti Rai 2025-26, in programma a fine giugno a Napoli.

Il futuro di Stefano De Martino è ormai sempre più proiettato verso la prima serata di Rai1, un traguardo che pochi, come lui, sono riusciti a raggiungere in così poco tempo. La sua crescita come conduttore è stata costante: da ex volto di talent a punto fermo della Rai, con uno stile personale che riesce a coniugare leggerezza e professionalità, diventando gradualmente uno dei conduttori più amati anche da un pubblico più adulto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva