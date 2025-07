Rai1 risponde alla Ruota di Canale 5: tutti i giorni TecheTecheTè Top Ten con Bianca Guaccero

Programmi Tv, Rai1 rilancia nella fascia dell’access prime time con un appuntamento quotidiano di TecheTecheTè Top Ten, a partire da venerdì 12 luglio. L’obiettivo è chiaro: contrastare la nuova edizione de La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti, pronta al debutto su Canale 5 lunedì 14 luglio alle 20.35.

Su Canale 5 una nuova “Ruota” con Gerry Scotti

Canale 5 scommette forte sul game show storico con un’edizione totalmente rinnovata: studio ampliato, una band musicale dal vivo, una scalinata scenografica che ricorda i grandi varietà e un nuovo gioco finale pensato per trattenere il pubblico fino all’ultimo secondo. Il programma sostituirà temporaneamente Paperissima Sprint, che sarà spostato nel pomeriggio di Italia 1. Secondo le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, la trasmissione resterà in onda fino a novembre, quando tornerà Striscia la Notizia, indipendentemente dagli ascolti.

🟦 Dalle hit parade degli anni passati ai momenti più entusiasmanti degli show #TechetecheTopTen andrà in onda su #Rai1 da Stasera sabato 12/7 ogni sera alle 20.35

Con la conduzione di Bianca Guaccero pic.twitter.com/58vIEyEuO0 — @TeleVisionaro (@TeleVisionaro) July 12, 2025

La risposta della Rai: TecheTecheTè Top Ten ogni giorno

La Rai risponde puntando sull’effetto nostalgia. TecheTecheTè Top Ten, in origine previsto solo per la domenica, verrà trasmesso tutti i giorni. Lo ha annunciato la stessa conduttrice Bianca Guaccero, che sarà al timone del programma. Il format prevede una narrazione ambientata in uno studio radiofonico, con nuova grafica e una selezione di video e momenti iconici della musica e dello spettacolo italiano.

Tra le puntate in programma, spiccano quelle dedicate ai grandi nomi della canzone italiana: Lucio Battisti, Mina, Lucio Dalla, Pino Daniele. Non mancheranno appuntamenti monotematici come Amore a 33 giri, Mamma e papà e Lato B 45 giri.

