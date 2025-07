“Temptation Island”, cambia la programmazione: la decisione a sorpresa di Mediaset

Programmi Tv, Temptation Island 2025 si conferma una delle trasmissioni più amate dal pubblico estivo. Dopo il successo clamoroso delle prime due puntate, Mediaset ha deciso di raddoppiare gli appuntamenti in palinsesto, programmando una doppia serata nella settimana dal 21 al 27 luglio. Un riconoscimento importante per il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, che continua a registrare dati d’ascolto superiori a molte trasmissioni invernali di prima serata.

Leggi anche: Filippo Bisciglia, la bellissima notizia per lui dopo la seconda puntata di Temptation Island

Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island

Temptation Island, doppio appuntamento il 23 e 24 luglio

Come anticipato dal portale Bubinoblog.it, Temptation Island andrà in onda due volte nella stessa settimana: mercoledì 23 e giovedì 24 luglio. Si tratta della penultima settimana di messa in onda, scelta non casuale vista l’intensità narrativa prevista nelle prossime puntate. Il raddoppio non verrà replicato nella settimana conclusiva, segno di una strategia editoriale pensata per massimizzare l’attenzione e l’attesa prima del gran finale.

Leggi anche: “Temptation Island”, chi è Salvatore, il tentatore di Sarah: tutto su di lui

Stasera niente impegni: la seconda puntata di #TemptationIsland ci aspetta in prima serata su Canale 5 🔥 pic.twitter.com/VDvr16ZGLJ — Temptation Island (@TemptationITA) July 10, 2025

Ascolti in crescita e record di share

Il successo della nuova edizione è certificato dai numeri. La prima puntata ha conquistato 3 milioni e 452 mila spettatori, con uno share del 27,80%. Ancora meglio ha fatto la seconda puntata, che ha toccato i 3 milioni e 697 mila spettatori con uno share del 29,64%. Numeri impressionanti, considerando anche il periodo estivo e la concorrenza ridotta. La media provvisoria delle prime due serate si attesta a 3 milioni e 574 mila telespettatori, con uno share del 28,70%.

Temptation Island continua a essere un cavallo di battaglia per la fascino PGT di Maria De Filippi. Il conduttore Filippo Bisciglia, da anni volto del programma, si conferma uno dei presentatori più apprezzati dal pubblico estivo. Merito anche del team autorale guidato da Raffaella Mennoia, che cura dinamiche, casting e montaggio con attenzione crescente.

Il format, nato come esperimento, si è ormai consolidato come punto fermo del palinsesto estivo di Canale 5, capace di battere la concorrenza e fidelizzare milioni di telespettatori a ogni puntata.

Scopriamo tutti i dettagli nelle pagine successiva