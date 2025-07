“Temptation Island”, chi è Salvatore, il tentatore di Sarah: tutto su di lui

News TV. A Temptation Island 2025 i colpi di scena non mancano, e a scuotere la seconda puntata è stata la relazione tra Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni. Una storia lunga cinque anni che sembra vacillare sotto il peso della distanza emotiva e dei sospetti. Ma a complicare ulteriormente il quadro è l’arrivo di un single, misterioso e affascinante, che ha saputo leggere dentro Sarah come nessun altro: Salvatore Guida. Il suo nome è diventato virale dopo la messa in onda, ma chi è davvero questo ragazzo che ha saputo toccare le corde più intime della giovane fidanzata romana?

Salvatore Guida: il 27enne che viene da Palermo

Originario di Palermo, Salvatore Guida ha 27 anni e lavora come autista privato per turisti in Sicilia. Un lavoro che gli permette di muoversi, esplorare e conoscere persone da ogni parte del mondo, ma che ha anche ridisegnato le sue abitudini quotidiane. Prima molto attivo in palestra, oggi preferisce la piscina e la corsa per staccare dalla routine. Nella sua presentazione ufficiale su Witty TV, si definisce ambizioso, sicuro di sé e molto legato alla famiglia, anche se pronto a spiccare il volo: “Penso sia arrivato il momento di avere la mia privacy. Il passaggio da ragazzo a uomo è fondamentale”.

Salvatore ha un fratello e una sorella, è zio e considera i suoi genitori un modello di coppia solida. A colpire subito è il suo modo semplice ma diretto di descriversi: “Mi piacciono le spalle larghe, il mio viso e i denti dritti. Sono molto fissato con queste cose, ma sono anche una persona profonda”.

Un’intesa che ha sorpreso tutti, persino Sarah

Il legame tra Sarah e Salvatore non è nato con fuochi d’artificio, ma con un lento avvicinamento. La ragazza, già provata dalla crisi con Valerio e dalla sua continua ricerca di attenzioni, ha trovato in lui uno spazio nuovo e inatteso. Tra passeggiate in riva al mare, momenti di complicità e sguardi che parlano da soli, il 27enne siciliano è riuscito ad aprire una breccia nel cuore di Sarah.

Durante una giornata a cavallo, Salvatore le ha detto: “Dietro queste battute, questo scherzare, si capisce che c’è molto altro”. Parole semplici ma cariche di significato, tanto da far crollare emotivamente la ragazza. “Sai perché piango?”, ha detto commossa. “Perché una persona sconosciuta è riuscita a capire quello che in cinque anni un altro non ha capito”.

Un momento che ha colpito non solo il pubblico, ma anche tutti i fidanzati e fidanzate del villaggio. Il feeling tra i due è tangibile, e per la prima volta Sarah sembra riflettere profondamente sulla sua relazione con Valerio, messa sempre più in discussione.

