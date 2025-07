Temptation Island, finisce malissimo tra Alessio e Sonia: la decisione di lei

News TV. Temptation Island non delude mai chi cerca colpi di scena e drammi amorosi sotto il sole. Anche questa volta, la seconda puntata del reality di Canale 5 ha regalato al pubblico momenti da manuale del gossip, tra ritorni inaspettati e scelte che nessuno avrebbe scommesso. Quando tutti pensavano che fosse già scritto il finale tra Alessio e Sonia M., ecco che la trama si ribalta come nei migliori feuilleton estivi. Sorpresa: torna il protagonista più discusso del villaggio!

Alessio torna davanti alle telecamere

Non c’è stato spoiler che tenesse: Alessio, il ragazzo che aveva abbandonato la scena rifiutando il falò di confronto con la sua Sonia, si è ripresentato più teatrale che mai. Il suo ritorno ha mandato in tilt partecipanti e spettatori, aggiungendo pepe a una delle storie più fragili di questa edizione. E, come se non bastasse, tutto si è svolto davanti alle telecamere assetate di lacrime e confessioni.

Il giovane si è giustificato così: “Non sono venuto semplicemente perché ero emotivamente preso e preferivo avere con lei un confronto a mente fredda”. Un’uscita da manuale per chi ama i drammi sentimentali, con tanto di scuse pubbliche: “Solo questo è il motivo per cui non mi sono presentato e chiedo scusa a tutti quanti voi e a lei”. Un mix di pentimento e romanticismo che ha lasciato tutti a bocca aperta.

