News Tv, Temptation Island 2025 non smette mai di stupire e la coppia del momento, Sonia Mattalia e Alessio Loparco, regala un nuovo capitolo di amore, dubbi e colpi di scena. Protagonisti assoluti della seconda puntata in onda stasera giovedì 10 luglio alle 21 su Canale 5, i due hanno lasciato senza parole pubblico e produzione. Arrivati per mettere la loro relazione sotto la lente d’ingrandimento, si sono invece trovati travolti da una tempesta emotiva che nessuno si aspettava.

Sonia e Alessio, bastano 48 ore e tutto si ribalta

Bastano appena 48 ore e già tutto si ribalta: Sonia, ferita dalle uscite infelici del suo fidanzato, decide di scombinare i piani chiedendo subito un falò di confronto. Un gesto che nel reality spesso significa: “Qui non si torna indietro!”. Alessio non si è certo risparmiato in dichiarazioni shock: tra dubbi sull’amore per Sonia e confessioni su un’irresistibile attrazione verso le ragazze più giovani, ha lasciato tutti con il fiato sospeso. E qualcuno inizia già a pensare che a lui interessino più le telecamere che la fidanzata.

Sonia chiede il falò, Alessio si scioglie in lacrime

Quando Sonia invoca il falò anticipato, Alessio sembra non capacitarsi. E nello stile più teatrale del reality, esplode: “Se mi ama, non può togliermi questa occasione. Questo programma me lo sono studiato nella testa”. Sotto lo sguardo incredulo di tutti, scoppia in lacrime. Ma il vero colpo di scena arriva subito dopo: Alessio decide di non presentarsi al falò, lasciando la compagna da sola a rimuginare tra delusione e rabbia. Altro che prova di coraggio: qui si rischia la fuga dalle proprie responsabilità!

E adesso? Mentre tutti si chiedono quale sarà la prossima mossa, una notizia inaspettata fa il giro del villaggio: secondo Dagospia, Alessio non viene subito eliminato, ma parcheggiato in una zona “segreta”, lontano da occhi indiscreti. Nel frattempo Sonia riceve una proposta che nessuno si aspettava: può restare nel villaggio delle fidanzate e continuare la sua avventura, affiancata dalle altre ragazze in cerca di riscatto.

