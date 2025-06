“C’è un record”, Temptation Island: spunta lo spoiler sulla nuova edizione

Programmi Tv. Le registrazioni della nuova edizione di Temptation Island sono già concluse da qualche giorno, stando alle ultime indiscrezioni: e l’hype tra gli spettatori del reality di Canale 5 cresce a dismisura. In rete impazzano i commenti e i post, ma il vero fermento è tutto concentrato sulle novità annunciate dal noto esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, che promettono sorprese clamorose. Ma cosa bolle davvero in pentola?

Leggi anche: “Non farlo più!”. Balivo, duro rimprovero a Magalli in diretta. Cala il gelo in studio

Leggi anche: Pino Insegno raddoppia in Rai: il nuovo show in prima serata

Novità Temptation Island 2025

Le giornate sono sempre più calde e il ritorno del reality estivo più seguito è alle porte. L’attesissima edizione 2025 di Temptation Island prenderà il via giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5. Al momento, si prevede una durata complessiva di sei puntate, in linea con le edizioni precedenti. A guidare il viaggio nei sentimenti ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, confermato nel suo ruolo di conduttore e narratore. E attenzione: cambia anche lo scenario.

Dopo anni in Sardegna, quest’anno il programma è stato girato in Calabria, precisamente al Calandrusa Resort di Guardavalle, con vista sul mar Ionio. Un cambio di location che promette atmosfere nuove e paesaggi mozzafiato. Ma le novità più succulente sembrano riguardare proprio le coppie pronte ad imbarcarsi in un tortuoso viaggio nei sentimenti. Nelle ultime ore, sta facendo molto chiacchierare un nuovo rumor che riguarda l’edizione in partenza.

Leggi anche: La Rai si prende il programma cult di Mediaset, ma senza Bonolis: il retroscena

Registrazioni Temptation Island concluse: l’annuncio di Pugnaloni

Secondo Lorenzo Pugnaloni, nota voce del gossip italiano, “Le registrazioni sono già finite da qualche giorno…”, come lui stesso ha dichiarato nelle sue Instagram Stories. Il popolare esperto non si è limitato a questa rivelazione: ha promesso un’edizione fuori dagli schemi, destinata a infrangere record. Un’affermazione sibillina, capace di scatenare mille ipotesi. Che si tratti di un numero record di tradimenti? Oppure di colpi di scena senza precedenti?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva