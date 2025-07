Can Yaman, non lo vedremo più in “Viola come il mare”: ecco il motivo

Serie Tv, Bomba nel mondo delle fiction: Can Yaman ha ufficialmente detto no a “Viola come il mare 3“. Il protagonista turco più amato dagli italiani lascia tutti a bocca aperta, tra sussurri di corridoio e voci sempre più insistenti. Ma cosa si nasconde dietro questo clamoroso rifiuto? Sorrisi spezzati tra i fan, meme a raffica sui social e una pioggia di ipotesi che non risparmia nessuno.

Can Yaman e Francesca Chillemi, protagonisti di Viola come il mare (Foto: Netflix ©)

Can Yaman ha ufficialmente detto no a “Viola come il mare 3

La notizia era nell’aria, ma ora è servita su un piatto d’argento: Can Yaman non sarà più Francesco Demir. E se qualcuno già si consola dicendo “ce ne faremo una ragione”, molte altre sono in lutto per la perdita del loro beniamino. Ma perché questa scelta all’ultimo minuto? Tra indiscrezioni e mezze verità, il mistero si infittisce.

Il settimanale Nuovo Tv aveva già lanciato l’allarme a gennaio: il rapporto tra Can Yaman e Francesca Chillemi sarebbe arrivato ai ferri corti. Dopo le dichiarazioni della collega – “Lui è stato stregato da Viola, non da me” – Yaman avrebbe risposto piccato: “Non è vero, io non sono stato stregato da nessuna delle due. Anzi, forse è il contrario“. Una frecciatina che ha acceso ancora di più le chiacchiere dietro le quinte.

Dietro le quinte si mormora che la magia tra i due protagonisti sia svanita dopo la seconda stagione. Prima erano inseparabili, tra cene e passeggiate notturne, poi il gelo. C’è chi dice che Yaman non abbia mai digerito la storia della Chillemi con Stefano Rosso, padre di sua figlia. E con l’arrivo di Eugenio Grimaldi nella vita dell’attrice, il rapporto tra i due sarebbe naufragato definitivamente. Dunque chi prenderà il posto del fascinoso attore turco nell’amata fiction?

