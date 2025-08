“Doc – Nelle tue mani”, al via le riprese della quarta stagione: quando rivedremo Luca Argentero su Rai 1

Serie Tv. La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani si prepara a rivoluzionare le carte in tavola. Dopo il gran finale della terza stagione, la fiction campione d’ascolti di Rai 1 torna con importanti cambiamenti. Nuove dinamiche, nuovi protagonisti e una nuova fase per il dottor Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, che si prepara a un ruolo diverso e meno centrale. Le riprese sono imminenti, ma la messa in onda è ancora lontana. Ecco tutto ciò che sappiamo su Doc 4.

Il finale di Doc 3 e le basi per una nuova fase narrativa

Il finale della terza stagione ha chiuso molte trame lasciando spazio a nuove direzioni. Il ritorno di fiamma tra Andrea e Agnese, le dimissioni di Fanti da primario, la fine del conflitto con Bramante e la rivelazione del “patto scellerato” hanno segnato una svolta profonda nel racconto.

Il personaggio interpretato da Luca Argentero ha affrontato una crisi d’identità che lo ha portato a mettere in discussione la propria etica professionale. «Fanti era diventato un principe bastardo», ha rivelato il creatore della serie, alludendo a un Andrea distante dal medico idealista di un tempo. Ora, Andrea sceglie di mettere da parte la carriera per restare accanto ad Agnese, malata di tumore. Una decisione che spalanca le porte a un nuovo corso.

Giulia nuovo primario, nuovi personaggi in arrivo

Il Policlinico Ambrosiano si prepara a cambiare volto. Con Andrea Fanti fuori dai giochi, sarà Giulia Giordano (interpretata da Matilde Gioli) a ereditare il ruolo di primario. Un passaggio di testimone che potrebbe trasformare gli equilibri all’interno del reparto. Accanto a lei resteranno il fidato Enrico Sandri (Giovanni Scifoni) e Teresa Maraldi (Elisa Di Eusanio), colonne portanti della serie.

Non mancheranno le novità nel cast, con l’ingresso di nuovi specializzandi pronti a portare freschezza e nuovi conflitti. L’uscita di scena di Federico segna un altro cambio importante. Il cuore della narrazione rimarrà Fanti, ma con una presenza meno dominante, lasciando spazio a una storia corale che punta tutto sulle relazioni umane e sull’evoluzione dei singoli personaggi.

