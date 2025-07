“La signora in giallo”, il reboot si farà: chi sarà la nuova Jessica Fletcher

Serie Tv. Il grande ritorno di uno dei personaggi più amati della televisione è ormai realtà. Dopo mesi di indiscrezioni, la star hollywoodiana rompe il silenzio e rivela di essere pronta a vestire i panni di Jessica Fletcher, la leggendaria scrittrice-investigatrice resa immortale da Angela Lansbury ne La signora in giallo. L’attrice eredita un ruolo iconico, ma con il suo talento e il suo carisma promette di portarlo in una nuova era. Ecco tutti i dettagli.

Chi era Jessica Fletcher

Il nome Jessica Fletcher evoca immediatamente l’atmosfera di Cabot Cove, la tranquilla cittadina del Maine teatro di misteri e omicidi che la celebre scrittrice-investigatrice risolveva con acume e discrezione. Interpretata da Angela Lansbury, la protagonista di Murder, She Wrote (La signora in giallo nella versione italiana) ha accompagnato il pubblico per 12 stagioni, dal 1984 al 1996.

La performance della Lansbury le è valsa numerose nomination agli Emmy Awards e quattro Golden Globe. Un personaggio entrato nell’immaginario collettivo, al punto che ancora oggi è considerata una delle figure più iconiche della televisione mondiale. Per l’attrice, che vestirà i panni della signora Fletcher e che condivide con la Lansbury una classe innata e una lunga carriera costellata di successi, si tratta di una sfida importante, ma anche di un’occasione unica per omaggiare una leggenda.

Dove vedere La signora in giallo in attesa del reboot

Se non vedete l’ora di rivedere le indagini di Jessica Fletcher, potete recuperare l’intera serie originale in streaming su TIMVision e Now TV, dove sono disponibili tutte le 12 stagioni.

E per un tuffo nel passato più profondo, potete godervi Angela Lansbury in un’altra delle sue interpretazioni iconiche nel classico Disney Pomi d’ottone e manici di scopa, disponibile su Disney+. Un modo perfetto per riscoprire il talento di un’attrice che ha fatto la storia, prima di accogliere la nuova protagonista del reboot de La signora in giallo. Di chi si tratta?

