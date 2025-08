“Sissi 4”, il ritorno su Canale 5 è da brividi: sorellastre, scandali e un delitto misterioso

Serie tv. “Sissi” torna su Canale 5: trama, cast e anticipazioni sulla quarta stagione – La storia di Elisabetta di Baviera continua ad affascinare il pubblico da oltre un secolo. Icona di grazia, dolore e modernità ante litteram, Sissi, come tutti la conoscono, sebbene quel soprannome non le appartenesse, è stata celebrata in quasi una trentina di film e serie tv dal 1920 a oggi. Ma il ritratto proposto dalla produzione tedesco-austriaca in onda il 5 e 6 agosto su Canale 5, è tutt’altro che agiografico.

Sissi, la principessa ribelle torna su Canale 5 con la quarta stagione: trama, cast e anticipazioni

“Sissi 4” chiude il ciclo con la quarta stagione, portando sullo schermo una donna giovane, irrequieta, che combatte per ciò che le appartiene e per ciò in cui crede. A vestirne ancora una volta i panni, Dominique Devenport, affiancata da Jannik Schümann nel ruolo dell’imperatore Francesco Giuseppe. Come ha raccontato l’attrice, «questa Sissi è catapultata in un mondo pieno di regole, ma proprio adesso tirerà fuori tutta la sua grinta».

Intrighi, passioni e sfide: la trama della stagione finale

Tutto comincia da un incidente. Sissi cade da cavallo a Corfù, e l’imperatore Franz decide di nasconderle la notizia più dolorosa: la morte del padre, colpito da infarto. Un lutto che la riporta a Possenhofen, dove scopre che la tenuta di famiglia è passata di mano. Il nuovo proprietario, Georg Basselet von La Rosée (Klaus Steinbacher), concede solo tre mesi di tempo per lasciare il castello. Ma la duchessa di Baviera non ha alcuna intenzione di arrendersi: sfiderà il fantino in una gara e metterà sul piatto mezzo milione di fiorini. Mentre Sissi lotta per difendere la sua casa, intorno a lei si intrecciano relazioni e segreti. La sorella Sophie Charlotte si innamora del cugino Ludwig di Baviera, nonostante il disprezzo materno. Il fratello Louis, invece, riceve l’offerta di diventare ministro della Giustizia: un incarico importante, ma che potrebbe costargli la donna che ama, la cantante lirica Henriette Mendel.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva