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“Rubate dall’ospedale”. Allarme in Italia, riunione d’emergenza a Palazzo Chigi

Allarme per la sottrazione di fiale di fentanyl da una farmacia ospedaliera

La scomparsa di 80 fiale di fentanyl da una farmacia ospedaliera ha fatto scattare l’allarme a livello istituzionale, per il rischio che le sostanze possano finire nel circuito dello spaccio. La vicenda è considerata una minaccia per la sicurezza e la salute pubblica e ha portato il Governo a convocare un incontro urgente per definire le azioni immediate di controllo e prevenzione.

Secondo le prime valutazioni, il quantitativo sottratto potrebbe consentire la produzione di fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. L’episodio ha riacceso l’attenzione sulle procedure di custodia e tracciabilità dei farmaci sottoposti a misure rafforzate.

Fiale di fentanyl e controlli sui medicinali ad alto rischio in ambito ospedaliero

Furto di fentanyl all’Ospedale Israelitico di Roma

Il caso riguarda la sottrazione di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell’Ospedale Israelitico di Roma. La notizia è stata riferita da fonti di Palazzo Chigi, che hanno evidenziato la forte preoccupazione per l’accaduto e il richiamo al rispetto delle norme previste per la gestione di sostanze stupefacenti in ambito sanitario.

Riunione d’emergenza a Palazzo Chigi: presenti Salute, Regione Lazio e Antidroga

Nel primo pomeriggio il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha presieduto una riunione urgente a Palazzo Chigi. All’incontro hanno partecipato rappresentanti del Ministero della Salute, della Regione Lazio, della Direzione centrale per i Servizi antidroga e del Dipartimento per le politiche contro le dipendenze.

Durante il confronto è stata ribadita la necessità di garantire l’applicazione rigorosa delle procedure previste per la gestione dei medicinali ad alto rischio, con l’obiettivo di prevenire nuovi episodi e tutelare la salute pubblica.

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