“Aiuto! È svenuta”: choc al concerto della famosa cantante (VIDEO)

Una serata che doveva essere all’insegna del divertimento si è trasformata, in pochi istanti, in un momento di autentico panico. Durante uno dei concerti del celebre residency show “Play” di Katy Perry a Las Vegas, l’atmosfera elettrizzante è stata bruscamente interrotta da un episodio scioccante: una fan, salita sul palco per partecipare a un siparietto con la popstar, è improvvisamente svenuta davanti a migliaia di spettatori.

La cantante, visibilmente sorpresa, si è avvicinata per sincerarsi delle condizioni della giovane, mentre il pubblico assisteva incredulo alla scena. L’episodio ha scatenato un’ondata di reazioni, tra preoccupazione e commenti ironici, e ha immediatamente fatto il giro dei social grazie a una serie di video diventati virali.

Una fan tra le protagoniste… ma finisce male

La ragazza in questione era stata scelta da Katy Perry stessa per salire sul palco e partecipare a un momento interattivo del concerto, in cui la cantante coinvolge alcuni fan per porre domande e creare un momento di complicità con il pubblico. Inizialmente, tutto sembrava procedere nella norma: la giovane rispondeva alle domande con entusiasmo e appariva emozionata, ma nulla faceva presagire quello che sarebbe accaduto di lì a poco.

Ad un certo punto, mentre parlava con la popstar, la ragazza ha cominciato a barcollare leggermente, fino a perdere completamente l’equilibrio e cadere a terra svenuta. Katy, senza perdere la calma, ha chiesto subito aiuto. Le persone dello staff sono intervenute rapidamente per soccorrerla e portarla dietro le quinte, mentre il pubblico rimaneva attonito.

