Lutto nel calcio per la morte improvvisa di un giovane portiere brasiliano, un evento che ha colpito profondamente il mondo sportivo internazionale. La vicenda si è svolta nel nord-ovest del Portogallo, dove il calciatore si trovava per un momento di svago in compagnia della fidanzata. La sua scomparsa ha suscitato dolore e cordoglio tra tifosi, colleghi e appassionati di sport.

Jeferson Merli, portiere di 27 anni, ha perso la vita per annegamento nel fiume Homem, presso la Praia Fluvial de Pereiro, situata all’interno del Parco nazionale di Peneda-Geres, una nota località a circa trenta chilometri da Braga. Dopo essersi tuffato per nuotare, Merli non è più riemerso. La fidanzata ha prontamente chiamato i soccorsi, ma le operazioni di ricerca non hanno avuto esito positivo: il corpo è stato recuperato senza vita intorno alle 21:30.

Leggi anche: Lutto nel cinema se ne va un numero uno del grande e piccolo schermo

Leggi anche: Non risponde al telefono da due giorni, i parenti vanno a casa ed è orrore: come lo trovano

Biografia e carriera di Jeferson Merli

Merli era tesserato per il Grupo Desportivo de Caldelas, formazione che milita nella quinta divisione portoghese. Nato a Vista Alegre do Alto, nello stato di San Paolo, Brasile, il portiere aveva iniziato la propria carriera nell’Uniao del Mato Grosso do Sul. Nel 2019 aveva scelto di trasferirsi in Europa, prima in Spagna e successivamente in Portogallo, dove dal 2024 vestiva la maglia del club che recentemente gli aveva rinnovato il contratto. La società portoghese ha diffuso un comunicato ufficiale: “Jeferson ci lascia non solo la sua dedizione in campo, ma anche l’amicizia, la professionalità e lo spirito di unità che lo hanno sempre caratterizzato“.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva