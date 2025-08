Lutto nel cinema se ne va un numero uno del grande e piccolo schermo

Il mondo del cinema e della televisione piange la scomparsa di un importante protagonista, il cui contributo ha segnato profondamente la produzione di opere di qualità che hanno lasciato un segno nella storia dell’intrattenimento. La notizia del decesso è stata confermata dalla figlia Molly, che ha comunicato come causa della morte un cancro al fegato in fase avanzata. Jonathan Kaplan è venuto a mancare nella sua residenza di Los Angeles il primo agosto. Soltanto in seguito, nelle ultime ore, la notizia è stata resa pubblica dai familiari. La figlia, attraverso un intervento al The Hollywood Reporter, ha dichiarato: “Era un padre amorevole e premuroso“.

La causa della morte e le prime reazioni

All’età di 77 anni si è spento il regista Jonathan Kaplan, celebre per aver diretto film come The Accused e la serie televisiva E.R. Medici in prima linea, grazie alla quale ha ricevuto cinque candidature agli Emmy Awards. Numerosi attori e colleghi hanno voluto ricordarlo pubblicamente, a seguito della diffusione della notizia.

L’attore Matt Dillon, tramite Instagram, ha scritto: “È stato colui che mi ha dato il mio primo lavoro in Over the Edge. Appena uscito dalla scuola media, senza alcuna esperienza, e questo ha cambiato per sempre la mia vita. Non ho mai incontrato un altro direttore come lui. Aveva una personalità infuocata e rideva sempre. Mi ha incoraggiato a improvvisare e a dire che gli ricordavo Isaac Hayes! Chi aveva diretto in Truck Turners. Gli sarò sempre grato.“.

