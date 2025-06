Alcaraz, cos’è successo dopo la vittoria a Parigi (VIDEO)

Carlos Alcaraz vince il Roland Garros 2025: il campione spagnolo non solo porta a casa il suo quinto Slam, ma dà il via a una notte di festeggiamenti che lascia Parigi senza parole. E non manca la frecciatina al suo avversario. Nella finale più lunga della storia del torneo, Alcaraz ha superato Jannik Sinner con un punteggio di 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, 7-6, dopo una battaglia titanica durata 5 ore e 29 minuti. Da una parte la delusione per l’Italia, che ancora sogna il suo primo titolo dal 1976, dall’altra la gioia dello spagnolo che festeggia in grande stile.

Leggi anche: Sparatoria in una scuola, ci sono morti: la situazione

Dove ha festeggiato al vittoria Carlos Alcaraz

La partita ha segnato un momento storico, non solo per la durata, ma anche per il montepremi stellare: ben 2,55 milioni di euro per il vincitore! Anche Sinner non torna a casa a mani vuote, con un assegno da 1,275 milioni di euro. Tuttavia, il vero spettacolo inizia dopo la partita, quando Alcaraz decide di festeggiare in uno dei ristoranti più chic di Parigi, il Siena, noto per la sua cucina toscana di alta qualità.

All’ingresso nel ristorante, Alcaraz è stato accolto da applausi e congratulazioni, gridando “Vamoooooos!”. La celebrazione è stata all’altezza della vittoria: piatti italiani tradizionali e bottiglie di champagne che farebbero girare la testa anche ai più esperti. Tra le etichette scelte, spiccano un Armand de Brignac e un Dom Perignon, con prezzi che vanno dai 700 ai 5700 euro. Cos’è successo poi?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva