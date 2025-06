Allerta meteo, l’avviso della Protezione Civile: in arrivo temporali e grandine: ecco dove

Una nuova allerta meteo interessa l’Italia. La Protezione Civile, in coordinamento con le regioni coinvolte, ha esteso l’avviso di condizioni meteorologiche avverse già emesso nella giornata di ieri, giovedì 19 giugno 2025. Le previsioni indicano l’arrivo di forti temporali, grandinate e raffiche di vento. Ecco tutti i dettagli e le indicazioni per affrontare il maltempo in sicurezza.

Maltempo in intensificazione: temporali e venti forti al nord

Il bollettino diffuso dal Dipartimento della Protezione Civile prevede il persistere di precipitazioni sparse, soprattutto nel settore nord-occidentale del Paese. Si tratta di fenomeni temporaleschi intensi, accompagnati da rovesci violenti, scariche elettriche, forti raffiche di vento e possibili grandinate. Le condizioni sono tali da generare criticità idrogeologiche e idrauliche locali, che vengono quotidianamente aggiornate e rese pubbliche attraverso il bollettino nazionale di criticità, disponibile sul portale ufficiale protezionecivile.gov.it. L’estensione dell’avviso conferma una tendenza instabile e potenzialmente pericolosa per la giornata di sabato 21 giugno, con scenari meteo che potrebbero cambiare rapidamente e necessitare di ulteriori aggiornamenti.

Allerta gialla su quattro regioni: ecco dove

Nel dettaglio, l’avviso del Dipartimento segnala una allerta meteo gialla per Piemonte, Lombardia, parte dell’Emilia Romagna e Trentino Alto Adige. Si tratta di un livello di allerta che, pur essendo il più basso nella scala di riferimento, richiede prudenza e attenzione da parte della popolazione e delle amministrazioni locali.

La Protezione Civile regionale, a cui spetta il compito di attivare i sistemi di gestione dell’emergenza, è in costante contatto con il Dipartimento nazionale per monitorare l’evolversi della situazione. Le autorità invitano i cittadini a consultare i canali ufficiali e seguire le norme di comportamento in caso di maltempo, specie in presenza di attività all’aperto o spostamenti in auto.

