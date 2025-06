Giorgio Armani, si è saputo solo oggi: le sue condizioni di salute

Giorgio Armani, icona leggendaria del panorama della moda italiana, ha recentemente affrontato un ricovero presso la clinica La Madonnina a Milano. La conferma è giunta direttamente dal suo staff, suscitando immediatamente un’eco di preoccupazioni nel mondo della moda.

Giorgio Armani dalla Milano Fashion Week

Il fondatore dell’impero Armani non prenderà parte alla sfilata di Emporio Armani prevista per il 21 giugno durante la Milano Fashion Week e neanche a quella di lunedì 23 giugno della linea Giorgio Armani. Un’assenza significativa, poiché in quell’occasione gli sarà conferito il prestigioso The Honorary Executive Award, a riconoscimento della sua straordinaria carriera nel settore. Al suo posto, a salutare il pubblico al termine delle sfilate, ci sarà Leo Dell’Orco, responsabile dello stile delle linee maschili. Armani “ha lavorato con la consueta dedizione alle collezioni che verranno presentate. Pur non potendo essere presente fisicamente, seguirà con attenzione ogni fase dell’organizzazione”, si legge in una nota ufficiale.

La sfilata di Armani si farà, ma senza Giorgio

Il settore della moda si stringe attorno al celebre stilista ottantanovenne, simbolo del made in Italy nel mondo. Nonostante il suo ritmo di lavoro sia sempre stato intenso, la sua assenza dalla passerella rappresenta un evento inusuale che sottolinea la delicatezza di questo momento della sua vita. La casa di moda ha comunque rassicurato che la collezione sarà presentata come da programma. Non sono stati divulgati dettagli precisi sulle condizioni di salute di Armani, benché il suo entourage si sia mostrato ottimista riguardo a una pronta ripresa. Come sta Armani?

