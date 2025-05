Allerta meteo per domani 16 Maggio, scuole chiuse per maltempo: ecco dove

La perturbazione che sta colpendo l’Italia continuerà anche domani, venerdì 16 maggio, con piogge e temporali che metteranno in ginocchio molte regioni. La Protezione Civile ha diffuso una nuova allerta meteo, che riguarda ben 11 regioni, con livelli di criticità gialla e arancione. In alcune zone, come Catanzaro e Lamezia Terme, la situazione è già così critica che i sindaci hanno deciso di chiudere tutte le scuole. Le ordinanze parlano chiaro: pericolo per la sicurezza dei cittadini, soprattutto per chi deve spostarsi.

Catanzaro e Lamezia Terme: scuole chiuse per precauzione

A Catanzaro, il sindaco ha firmato un’ordinanza che prevede la chiusura di tutti gli istituti scolastici, pubblici e privati, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido e le ludoteche. Il provvedimento è stato preso a causa dell’allerta arancione lanciata dalla Protezione Civile regionale.

La nota del Comune invita i cittadini alla massima prudenza, soprattutto nelle aree più a rischio come sottopassi, ponti, lungomare e attraversamenti fluviali.

Anche a Lamezia Terme è stata disposta la chiusura totale degli istituti scolastici, inclusi gli asili nido comunali e la sede provvisoria dell’Istituto Borrello-Fiorentino a Gizzeria Lido. L’ordinanza parla esplicitamente di rischi per la circolazione stradale e per l’incolumità pubblica, sottolineando la necessità di prevenire possibili emergenze.

