Terremoto, forte scossa nel giorno dei colloqui tra Russia e Ucraina

Mentre a Istanbul si aprivano i primi delicatissimi colloqui tra Russia e Ucraina, un altro evento ha scosso – nel vero senso della parola – la scena. Una forte scossa di terremoto ha colpito la Turchia centrale, a poca distanza da Konya, nel pieno pomeriggio. Una coincidenza inquietante, che ha attirato subito l’attenzione mediatica internazionale. E non solo.

Magnitudo 5.2 a Konya: paura tra la popolazione

La scossa di terremoto è stata registrata oggi 15 maggio alle ore 15:46 (ora locale), con una magnitudo di 5.2. L’epicentro si trova a circa 18,7 km di profondità, nei pressi del distretto di Kulu, non lontano dalla città di Konya, una delle più popolose della Turchia con oltre un milione di abitanti.

La popolazione ha avvertito chiaramente il terremoto e molte persone si sono riversate in strada per precauzione. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero danni rilevanti né vittime, ma le autorità stanno continuando a monitorare la situazione e a ispezionare edifici e infrastrutture. Gli esperti non escludono ulteriori scosse di assestamento nelle ore successive.

