“Non mangiatela”. Scatta il ritiro del noto prodotto dai supermercati, l’allerta del Ministero

Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo richiamo alimentare in data 14 maggio 2025, per un noto prodotto. Può succedere che alcuni prodotti messi in commercio nei supermercati vengano ritirati. Le cause sono svariate: l’alimento è contaminato da qualche sostanza oppure non rispetta le normative sul prodotto. Vediamo di quale prodotto e che problemi sono stati riscontrati.

Torta “Festa della Mamma” ritirata dai supermercati per la presenza di corpi estranei

Una torta in confezione regalo per la Festa della Mamma è stata ritirata dagli scaffali dei supermercati Penny Market dopo il ritrovamento di un corpo estraneo all’interno di una confezione. Il richiamo è stato pubblicato sul portale del Ministero della Salute, che invita i consumatori a non consumare il prodotto e a restituirlo per rimborso o sostituzione. Non è il primo caso in poche settimane: salgono gli allarmi su prodotti alimentari ritenuti pericolosi.

Il richiamo della torta “Senza Peccato”: tutti i dettagli

L’allerta riguarda un lotto della torta “Festa della Mamma” a marchio Senza Peccato, venduta in confezioni da 400 grammi. Il prodotto è identificabile con lotto L 207381 e data di scadenza 06/06/2025. A produrla è l’azienda Zero+4 Srl, con sede a Desio (Monza e Brianza), in via Lavoratori Autobianchi 1, Edificio 15. Secondo quanto comunicato da Penny Market, che ha segnalato il caso, il ritiro è avvenuto in via precauzionale, dopo il ritrovamento di un corpo estraneo in un’unità del lotto. Sebbene si tratti di un singolo caso, la decisione di richiamo è stata presa per tutela della salute dei consumatori, in linea con le disposizioni del Ministero. Il prodotto non deve essere consumato. Chi ne fosse in possesso è invitato a restituirlo nel punto vendita d’acquisto, dove potrà ottenere il rimborso o la sostituzione. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è disponibile il numero del produttore: 0362 628854. Il caso della torta “Senza Peccato” si aggiunge a una serie crescente di allerte alimentari segnalate nelle ultime settimane dal Ministero della Salute.

