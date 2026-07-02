Allerta nei supermercati, ritirato il noto pesto: non mangiatelo

Il richiamo di un prodotto alimentare finisce sotto la lente delle autorità sanitarie e accende l’attenzione dei consumatori. Un lotto di pesto molto diffuso sugli scaffali dei supermercati è stato ritirato per un errore di etichettatura che riguarda la presenza di un allergene non segnalato. Una misura precauzionale che punta a evitare rischi soprattutto per chi soffre di allergie specifiche.

Richiamo alimentare: l’errore di etichettatura e la sicurezza dei consumatori

L’origine del problema sarebbe legata all’etichetta adesiva in lingua olandese e portoghese (Brasile), applicata sui prodotti destinati ai mercati esteri. L’avviso ufficiale parla infatti di “Presenza dell’allergene noci non dichiarato sull’etichetta adesiva in lingua olandese e portoghese (Brasile) applicata ai barattoli destinati alla commercializzazione nei rispettivi mercati”.

Come sottolinea il provvedimento, il richiamo è stato attivato in via precauzionale dallo stesso produttore, una scelta che rientra nelle procedure standard di sicurezza alimentare. Ai consumatori allergici viene raccomandato di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per ottenere rimborso o sostituzione. Per chi non presenta allergie alle noci, il pesto è considerato sicuro.

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