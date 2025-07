Alluvione, esonda il fiume in Italia: c’è un morto. “Non uscite di casa” – Nel pomeriggio di lunedì 30 giugno 2025, la località alpina di Bardonecchia è stata colpita da un violento nubifragio che ha trasformato le strade del centro in veri e propri fiumi di fango e detriti. A causare la situazione di emergenza è stata l’esondazione del rio Frejus, avvenuta in pieno centro abitato, che ha travolto tutto ciò che incontrava sul suo cammino. La furia dell’acqua ha rotto gli argini anche in altri punti nevralgici della zona: il torrente Dora, nella sua sezione a valle del paese, è straripato contribuendo ad allagare la statale 335, rendendola impraticabile. Di fronte a un quadro così grave, il Comune piemontese ha immediatamente dichiarato la massima allerta e ha attivato tutte le misure di emergenza.

Alluvione, esonda il fiume in Italia: c’è un morto. “Non uscite di casa”

Purtroppo, il maltempo ha già fatto registrare una tragedia. Un uomo di circa 50 anni è stato trovato senza vita nelle acque del rio Merdovine, a circa 400 metri di distanza dal suo furgone. A nulla sono valsi i tentativi di salvataggio: il corpo è stato recuperato dai soccorritori già privo di vita. Le indagini sono state affidate alla polizia, che ha subito avviato gli accertamenti per capire le dinamiche precise dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo potrebbe essere stato sorpreso dall’improvviso innalzamento del livello dell’acqua e non avrebbe fatto in tempo a mettersi in salvo. La potenza della corrente e la velocità con cui ha invaso la zona avrebbero impedito ogni possibilità di fuga.

Alluvione a Bardonecchia, esonda il rio Frejus: autostrade chiuse

Le immagini che arrivano da Bardonecchia parlano da sole: strade sommerse, auto trascinate dalla corrente, fango ovunque. Le situazioni più critiche si registrano in via Einaudi e lungo la Passeggiata Donatori di Sangue, dove il Comune ha invitato i cittadini a non avvicinarsi ai ponti e a evitare ogni spostamento, anche a piedi. Le conseguenze sul traffico sono pesantissime: gli svincoli dell’autostrada A32 Torino-Bardonecchia sono stati chiusi in entrambe le direzioni, così come l’uscita per la località turistica, completamente invasa dall’acqua. In via Susa, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Susa e Oulx sono intervenuti per evacuare quattro persone rimaste bloccate, successivamente affidate al personale del 118. Il livello dell’acqua, in quel punto, aveva superato il metro d’altezza.

