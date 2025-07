Aneurisma cerebrale: il calciatore italiano operato d’urgenza

In un contesto di apparente tranquillità, la vita può essere improvvisamente interrotta da segnali fisici inaspettati. Un mal di testa intenso e un senso di malessere diffuso hanno costretto il calciatore italiano a prendere immediatamente in considerazione la propria salute. La capacità di riconoscere questi sintomi come potenzialmente gravi si è rivelata determinante.

Malore improvviso per Davide Mansi

Durante una domenica estiva trascorsa nella Costiera Amalfitana, Davide Mansi, calciatore di 29 anni in forza al Nola 1925, ha avvertito un dolore anomalo alla testa, diverso da quelli già sperimentati in passato. Con prontezza e lucidità, si è recato autonomamente al Pronto Soccorso dell’ospedale di Castiglione a Ravello, affidandosi tempestivamente alle cure dei sanitari.

La valutazione immediata dei medici ha portato all’ipotesi di un aneurisma cerebrale. Gli approfondimenti diagnostici hanno confermato la presenza della grave patologia, imponendo la necessità di un intervento urgente per salvaguardare la vita del calciatore. Il riconoscimento precoce dei sintomi ha permesso di attivare subito la procedura di trasferimento verso una struttura in grado di gestire la complessità del caso.

L’intervento neurochirurgico

Poche ore dopo la diagnosi, Davide Mansi è stato trasferito d’urgenza presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Qui è stato sottoposto a un complesso intervento neurochirurgico finalizzato ad arrestare il flusso sanguigno nell’area colpita e a rimuovere l’aneurisma cerebrale.

