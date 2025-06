Anna Tatangelo incinta, perché lei e il nuovo compagno si nascondono: clamorosa indiscrezione

Una nuova pagina si apre nella vita di Anna Tatangelo, che ha annunciato di essere in dolce attesa del suo secondo figlio. A emozionare i fan è stato un post su Instagram, accompagnato da parole intense e cariche d’amore. Accanto a lei c’è Giacomo Buttaroni, ex calciatore e allenatore, con cui vive una storia lontana dai riflettori. Una notizia che ha subito fatto il giro del web. Scopriamo tutti i dettagli sulla gravidanza e sul misterioso compagno della cantante. Perché i due vivono il loro amore nella più totale riservatezza? A fare chiarezza ci ha pensato Alessandro Rosica, che ha lanciato una clamorosa indiscrezione.

Anna Tatangelo incinta, l’annuncio su Instagram

Anna Tatangelo ha scelto i social per condividere con il suo pubblico una delle notizie più importanti della sua vita: sta per diventare mamma per la seconda volta. Con una foto delicata e un testo intenso, la cantante ha scritto: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono”. Parole che raccontano un amore profondo. Il primo figlio, Andrea, è nato nel 2010 dalla sua relazione con Gigi D’Alessio, una storia importante che ha segnato la sua vita.

Giacomo Buttaroni: chi è il compagno di Anna Tatangelo

Accanto ad Anna Tatangelo, oggi, c’è Giacomo Buttaroni, 31 anni, romano, ex calciatore professionista e oggi allenatore di calcio. Di lui si sa che ha militato in Serie B con il Latina, ma una lunga serie di infortuni lo ha costretto a interrompere la carriera sportiva.

Buttaroni è oggi fondatore di Ambition Football Training, un centro sportivo a Roma Sud, e lavora come allenatore alla Off Season Roma Eur. Tecnico abilitato con licenza UEFA, è noto per la sua serietà e discrezione. Anche la relazione con Anna è stata gestita con grande riservatezza, scelta voluta da entrambi per vivere il loro amore lontano da occhi indiscreti.

