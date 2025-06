Anna Tatangelo incinta, la reazione del figlio Andrea

Chi l’avrebbe mai detto che Anna Tatangelo avrebbe stupito il mondo con un annuncio così dolce? Ebbene sì, la cantante ha rivelato ai suoi follower di essere in dolce attesa per la seconda volta. Oggi, senza alcun preavviso né indizio, ha preso tutti alla sprovvista con un post su Instagram, dove ha espresso il suo amore per il nuovo arrivo con parole che trasudano emozione. Ma come ha reagito alla notizia della gravidanza il figlio Andrea?

Leggi anche: Al via “Battiti Live 2025”: 170 artisti, 5 serate e location mozzafiato

Anna Tatangelo, l’annuncio della gravidanza

“Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono”, le parole della cantante. Un messaggio accompagnato da una foto che non lascia spazio a dubbi. La notizia ha lasciato molti fan a bocca aperta, dato che nessuna recente paparazzata aveva suggerito una gravidanza. Chi avrebbe immaginato che Anna fosse già incinta da tre mesi? L’ultima volta che la cantante era stata avvistata con il misterioso Giacomo Buttaroni, un allenatore di calcio romano di 29 anni, era stato immortalato dal settimanale “Diva e Donna” lo scorso novembre. E ora, con il nuovo annuncio, molti hanno collegato i puntini su chi potrebbe essere il futuro papà, anche se Anna non ha confermato nulla.

Ancora ignoti il nome e il sesso del nascituro, ma l’annuncio di Anna ha già scatenato l’entusiasmo dei fan e la curiosità del pubblico. In un’era in cui tutto viene spesso rivelato troppo facilmente, Anna ha optato per un gesto intimo e significativo, un segnale di rinascita e amore. Un tributo alla forza femminile che trasforma anche i silenzi in momenti indimenticabili.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva