Assalto al portavalori, scene da far west in Italia: caos totale

Un assalto rapido, organizzato nei dettagli, e una risposta altrettanto immediata delle forze dell’ordine hanno evitato che la mattinata di Carovigno si trasformasse in una tragedia. Davanti all’ufficio postale di via Giovanni Pascoli, nel cuore del Brindisino, un commando armato ha preso di mira un portavalori, innescando attimi di forte tensione culminati in un intervento dei Carabinieri che ha bloccato la fuga dei responsabili e recuperato l’intero bottino.

Assalto portavalori Carovigno: la dinamica dell’intervento

Secondo la ricostruzione diffusa, tutto è avvenuto in pochi istanti. Il commando ha agito davanti all’ufficio postale di via Giovanni Pascoli, sorprendendo i vigilantes del portavalori e riuscendo inizialmente a impossessarsi del denaro. La fuga, però, è stata immediatamente intercettata dai Carabinieri della Stazione di Carovigno, già presenti sul territorio.

Ne è nato un intervento ad alto rischio con momenti di colluttazione e inseguimento. Due rapinatori sono stati bloccati subito, mentre un terzo è stato rintracciato e arrestato poco dopo grazie al coordinamento tra Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni e Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Brindisi, sotto la regia delle centrali operative. Recuperati integralmente sia il bottino sia le armi utilizzate nel colpo.

Assalto portavalori Carovigno: il ruolo dei Carabinieri e la rete territoriale

L’operazione ha messo in evidenza la rapidità della risposta sul territorio e l’efficacia del dispositivo di sicurezza. Le pattuglie di primo intervento hanno intercettato i sospetti nel giro di pochi minuti, impedendo che la situazione degenerasse ulteriormente in un contesto già altamente pericoloso.

Determinante, secondo quanto riferito, il coordinamento tra le diverse articolazioni dell’Arma. La sinergia tra Stazione, reparti operativi e investigativi ha permesso di chiudere il cerchio in tempi brevi, evitando conseguenze per la popolazione presente nell’area e assicurando alla giustizia l’intero commando.

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