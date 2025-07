Bomba d’acqua in Italia: la pioggia trasforma in fiumi le strade (VIDEO) – Una pioggia torrenziale, quasi tropicale, ha sorpreso Roma nel primo pomeriggio del 28 luglio. Poco dopo le 14.30, mentre il centro era affollato di turisti e pendolari, il cielo si è oscurato e in pochi minuti la capitale è stata travolta da un violento temporale. Le immagini circolate sui social mostrano scene ormai familiari: vie allagate, tombini saltati, autobus bloccati, cittadini e visitatori in fuga sotto tettoie e vetrine. In via Barberini, a due passi dalla Fontana di Trevi, decine di persone si sono rifugiate nei negozi per evitare di essere investite da quello che, a tutti gli effetti, è sembrato un fiume in piena nel cuore della città.

Bomba d’acqua nella capitale: Roma sorpresa dal maltempo

Il maltempo non ha risparmiato nemmeno i nodi nevralgici della mobilità. Alla fermata Termini della metro B, l’acqua ha invaso le scale mobili come una vera cascata, obbligando molti passeggeri a cercare percorsi alternativi. Disagi anche in altre aree della città, dal quartiere Eur al Tuscolano, da San Lorenzo fino al Torrino, dove i primi rovesci avevano già fatto capolino nella mattinata.

#intanto Maltempo a Roma: bomba d'acqua colpisce la città, stazione Termini completamente allagata

https://t.co/EvQ8psVRzm — La7 (@La7tv) July 28, 2025

Pioggia annunciata: scattata l’allerta gialla sul Lazio

L’ondata di maltempo, come previsto dai meteorologi, era stata preceduta da un’allerta meteo gialla diramata già nella giornata di domenica 27 luglio per tutta l’area del centro Italia. Stamani la perturbazione ha colpito prima i quartieri meridionali della Capitale, poi si è estesa velocemente al centro e ad altre zone del Lazio. Secondo le previsioni di 3B Meteo, il picco dei temporali sulla città era atteso tra le 17:00 e le 20:00, con precipitazioni intense anche a carattere di nubifragio.

Durante la giornata, le temperature hanno oscillato tra i 23°C e i 29°C, mentre i venti – prima moderati da Sudest, poi più tesi da Sudovest – hanno contribuito a spingere rapidamente le nubi cariche di pioggia su tutto il quadrante urbano. La quantità di pioggia stimata è di circa 3 millimetri, ma con una distribuzione estremamente localizzata e irregolare, che ha causato problemi significativi soprattutto nei punti più critici della città.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva