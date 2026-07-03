Bus finisce in un burrone, decine di morti e feriti. Strage devastante

È di almeno 40 morti e 8 feriti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nelle prime ore di venerdì 3 luglio in Pakistan, dove un autobus è uscito di carreggiata ed è precipitato in un burrone.

La tragedia si è verificata nella zona di Dana Sar, nel sud-ovest del Paese, lungo un collegamento stradale considerato strategico perché mette in comunicazione due aree molto estese: le province del Belucistan e del Khyber Pakhtunkhwa.

Secondo le informazioni disponibili, i soccorritori sono intervenuti nelle ore immediatamente successive all’allarme, avviando le operazioni di recupero dei corpi e di assistenza ai passeggeri sopravvissuti. Le attività di identificazione delle vittime risultano in corso.

Le autorità locali hanno segnalato che il numero dei decessi potrebbe ancora aumentare, anche in ragione della gravità dell’impatto e delle condizioni in cui si trovavano alcuni feriti al momento del trasporto verso le strutture sanitarie.