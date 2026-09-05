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“C’è dentro fino al collo”. Garlasco, clamorosa rivelazione: nome bomba

Il delitto di Garlasco torna a occupare il centro della scena televisiva e, questa volta, a riaccendere l’attenzione non è soltanto ciò che emerge dalle nuove indagini su Andrea Sempio. Nella puntata di Quarto Grado di venerdì sera il racconto si è spostato progressivamente su una serie di conversazioni, rapporti e ricostruzioni che negli ultimi anni hanno accompagnato il caso di Chiara Poggi.

A poche settimane dalla prevista conclusione delle indagini, fissata per il 28 settembre, ogni elemento assume un peso particolare. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha ripercorso alcuni dei punti ancora discussi dell’inchiesta, dalle valutazioni tecniche sull’omicidio fino alle persone che, direttamente o indirettamente, sono tornate a comparire nel racconto di quanto accaduto il 13 agosto 2007.

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Garlasco, l’intercettazione che riporta Stefania Cappa al centro del caso

La serata ha così riportato l’attenzione su un terreno particolarmente delicato: quello delle conversazioni registrate e delle ipotesi maturate negli anni attorno al delitto. Ed è proprio seguendo questo filo che emerge un passaggio destinato inevitabilmente a far discutere, perché coinvolge Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, che non risulta indagata per l’omicidio.


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