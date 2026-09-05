“C’è dentro fino al collo”. Garlasco, clamorosa rivelazione: nome bomba

Il delitto di Garlasco torna a occupare il centro della scena televisiva e, questa volta, a riaccendere l’attenzione non è soltanto ciò che emerge dalle nuove indagini su Andrea Sempio. Nella puntata di Quarto Grado di venerdì sera il racconto si è spostato progressivamente su una serie di conversazioni, rapporti e ricostruzioni che negli ultimi anni hanno accompagnato il caso di Chiara Poggi.

A poche settimane dalla prevista conclusione delle indagini, fissata per il 28 settembre, ogni elemento assume un peso particolare. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero ha ripercorso alcuni dei punti ancora discussi dell’inchiesta, dalle valutazioni tecniche sull’omicidio fino alle persone che, direttamente o indirettamente, sono tornate a comparire nel racconto di quanto accaduto il 13 agosto 2007.

Garlasco, l’intercettazione che riporta Stefania Cappa al centro del caso

La serata ha così riportato l’attenzione su un terreno particolarmente delicato: quello delle conversazioni registrate e delle ipotesi maturate negli anni attorno al delitto. Ed è proprio seguendo questo filo che emerge un passaggio destinato inevitabilmente a far discutere, perché coinvolge Stefania Cappa, cugina di Chiara Poggi, che non risulta indagata per l’omicidio.



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