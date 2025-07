Calciatore morto nell’incidente, la triste scoperta: era successo 10 giorni prima

Il mondo del calcio piange Diogo Jota, scomparso a soli 28 anni in un incidente stradale in Spagna. Accanto a lui nella vita, fino all’ultimo istante, c’era Rute Cardoso, compagna storica e madre dei suoi tre figli. Una storia d’amore iniziata sui banchi di scuola e costruita lontano dai riflettori, oggi spezzata da una tragedia che ha commosso tifosi e appassionati in tutto il mondo. Cos’era successo al calciatore 10 giorni fa?

Un amore nato sui banchi di scuola e mai interrotto

Rute Cardoso, oggi 28enne, conosceva Diogo da quando erano adolescenti. La loro storia d’amore è cominciata nel 2013, ben prima che il talento del calcio portoghese raggiungesse i riflettori internazionali. Entrambi originari del Portogallo, hanno vissuto fianco a fianco le tappe più importanti, personali e professionali.

Nel 2017, quando Jota firmò per i Wolverhampton Wanderers, Rute lo seguì in Inghilterra, mostrando sin da subito il suo supporto incondizionato. La loro unione ha resistito ai cambiamenti, alla fama e alle sfide, fino al matrimonio: “Un giorno che non dimenticheremo mai. Sarà per sempre”, avevano scritto sui social.

Tre figli e una famiglia unita dall’amore

Dal loro amore sono nati tre figli: Denis nel 2021, Duarte nel 2023, e una bambina venuta al mondo il 26 novembre 2024, il cui nome non è stato reso pubblico. Rute ha sempre condiviso con discrezione la sua vita familiare: le foto con i figli e quelle accanto a Diogo raccontano un’unione fatta di semplicità e complicità.

Nel corso degli anni, è stata presenza costante allo stadio, accanto ai bambini, a sostenere il marito durante le partite, anche nei momenti più difficili. Tra le sue parole più toccanti, una promessa pubblicata su Instagram: “Non sarai mai solo”.

