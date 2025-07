Diogo Jota, il video dello spaventoso incidente (VIDEO) – Una tragedia sconvolge il calcio internazionale: Diogo Jota, rinomato attaccante 28enne della Premier League e figura centrale della sua Nazionale, è morto ieri notte in un incidente stradale dalle circostanze ancora oscure.

Diogo Jota, il video dello spaventoso incidente (VIDEO)

L’evento drammatico è avvenuto sulla A-52, vicino a Palacios de Sanabria, in Spagna, coinvolgendo il calciatore portoghese e suo fratello André. Entrambi hanno perso la vita sul colpo in un violento schianto che ha visto la loro auto, una Lamborghini, prendere fuoco. Secondo le ricostruzioni iniziali dei Vigili del Fuoco, il veicolo ha sbandato per cause ancora da identificare, incendiandosi rapidamente e propagando le fiamme alla vegetazione circostante.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

Le indagini proseguono per determinare le esatte cause dell’incidente. Le autorità riportano che l’alta velocità o un possibile malore potrebbero aver contribuito alla perdita di controllo del veicolo. Tuttavia, una delle ipotesi più accreditate è lo scoppio di uno pneumatico durante una manovra di sorpasso, come suggeriscono i media locali.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva