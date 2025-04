“È nata Anna”: il cantante italiano diventa papà ma non commenta la notizia – Succede così, a volte: la vita ti sorprende in un giorno qualsiasi, senza clamori, senza tappeti rossi, senza riflettori accesi. Una foto semplice, un sorriso intimo, una culla tra le braccia di chi, da sempre, preferisce raccontarsi con la musica piuttosto che attraverso interviste. Questa volta, però, è diverso: c’è una nuova protagonista nella sua storia. Ed è grande, molto più di una canzone. (continua a leggere dopo le foto)

Il cantante italiano diventa papà per la prima volta, ma non commenta la notizia

Non c’è stato nessun comunicato ufficiale, nessuna dichiarazione trionfale. Solo un piccolo post sui social, pubblicato dalla persona che da anni cammina al suo fianco, lontana dai flash, dalle copertine e dal chiacchiericcio mondano. Nelle scorse ore, è venuta alla luce una bambina che già si porta addosso una carica speciale: quella di essere il frutto di un amore tenuto ben lontano dal circo mediatico. A dare l’annuncio è stata Carolina Sansoni, compagna storica del famosissimo cantante, che ha scelto Instagram per condividere un momento così privato e intenso. (continua a leggere dopo le foto)

Il cantante italiano diventa papà per la prima volta: l’annuncio della compagna

Con poche righe cariche di dolcezza, Carolina Sansoni ha raccontato l’emozione delle prime ore da mamma: “Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto”. Le sue parole accompagnano una tenera immagine: la piccola stretta nelle braccia del padre, che sorride in silenzio, senza aggiungere didascalie, senza proclami. Fiocco rosa, quindi, per una coppia che ha sempre fatto della riservatezza il proprio stile di vita. Avete capito di chi siamo parlando? Proprio di lui, Tommaso Paradiso.

