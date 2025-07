Carlo e Camilla, allarme durante la visita ufficiale: li hanno portati via

Re Carlo e la regina Camilla ne hanno viste tante, ma quella che è successa durante la loro visita all’isola di Jersey sembra davvero uscita da una serie TV! Immaginate la scena: atmosfera festosa, sorrisi di circostanza e, all’improvviso, la sicurezza fa scattare il panico con un ordine secco: “Portateli via subito!”. Altro che tè delle cinque, qui si parlava di fuga strategica!

Erano tutti convinti che un cecchino si aggirasse tra i tetti, pronto a rovinare la giornata reale. D’altronde, quando si tratta di Re Carlo III d’Inghilterra e consorte, la parola d’ordine è: nessun rischio, nemmeno il più piccolo. E così, in un lampo, i reali sono stati portati via dal Jersey Expo tra lo stupore dei presenti. Chissà cosa avrà pensato Camilla, costretta a saltare il tea party del pomeriggio!

L’allarme improvviso e la fuga tra gli stand

Per giorni non si è parlato d’altro: la notizia di questa “evacuazione” ha fatto il giro dei media, alimentando voci e sospetti. Ma cosa è davvero accaduto quel fatidico giorno del 2024? Ecco che finalmente i dettagli emergono e la realtà, come spesso accade nei casi reali, è molto meno drammatica di quanto sembri.

Il giorno dell’evento, Carlo e Camilla erano impegnati tra stand e strette di mano quando la loro scorta li ha letteralmente “teletrasportati” verso il sicurissimo Pom D’Or Hotel. Tutto per colpa dell’allarme cecchino lanciato dagli agenti, che avevano notato una presenza sospetta sui tetti. La parola “cecchino” ha fatto il giro delle sale e in pochi minuti la coppia reale era già in salvo, lontana da occhi indiscreti.

