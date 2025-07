Carolina scomparsa da 12 giorni, come l’hanno ritrovata: la notizia poco fa

Quella che doveva essere un’esperienza di viaggio e di scoperta per Carolina si è trasformata improvvisamente in una drammatica disavventura. L’assenza di notizie aveva fatto crescere l’apprensione tra amici e conoscenti, spingendo le autorità a organizzare battute di ricerca in un territorio vasto e difficile da esplorare. I giorni trascorrevano senza segnali, alimentando timori sempre più pressanti circa l’esito delle ricerche.

Leggi anche: Aereo precipitato, non è stato un guasto tecnico: cosa è emerso dalla scatola nera

Carolina scomparsa in Australia

Il caso ha coinvolto Carolina Wilga, una cittadina tedesca di 26 anni che si trovava in Australia da circa due anni per un viaggio di lunga durata. Gli ultimi avvistamenti risalivano al 29 giugno, quando era stata vista a Beacon, piccolo centro rurale nell’Australia Occidentale. Dopo quell’incontro, ogni traccia della giovane era andata persa, facendo scattare l’allarme.

Le indagini della polizia hanno portato al ritrovamento del furgone Mitsubishi con cui Carolina viaggiava, abbandonato in una zona remota a circa due ore di distanza dal luogo dell’ultimo avvistamento. Il mezzo era rimasto fermo a causa di guasti meccanici, lasciando la ragazza impossibilitata a proseguire e costretta ad affrontare l’ambiente circostante in totale autonomia.

Una dura prova per Carolina

Affrontare la sopravvivenza in un ambiente selvaggio rappresenta una sfida estrema, soprattutto quando si è isolati e privi di supporti esterni. Nonostante le difficoltà, ci sono storie che testimoniano come la determinazione e il coraggio possano permettere all’essere umano di superare ostacoli apparentemente insormontabili. È quanto accaduto a una giovane viaggiatrice, rimasta dispersa per quasi due settimane nell’inospitale bush australiano, senza alcuna possibilità di comunicare con l’esterno e in condizioni di grande precarietà.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva