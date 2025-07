Cade catrame bollente dal terrazzo su un bimbo di 6 mesi: tragedia in Italia – La mattina di mercoledì 23 luglio, il centro di Brindisi è stato teatro di un incidente di eccezionale gravità. Un contenitore di catrame bollente, caduto accidentalmente dal terrazzo di un edificio in ristrutturazione, ha investito un neonato di sei mesi seduto nel passeggino, sua madre e almeno altre quattro persone di passaggio in corso Umberto, una delle vie più frequentate della città.

Cade catrame bollente dal terrazzo su un bimbo di 6 mesi: tragedia in Italia

Secondo quanto ricostruito dalle prime indagini, l’operaio impegnato nei lavori avrebbe perso la presa sul secchio, che si è rovesciato dal piano alto del palazzo su cui si stavano svolgendo le attività di manutenzione straordinaria. Il quantitativo di catrame, a temperature elevatissime, si è riversato in pochi istanti sulle persone che transitavano sul marciapiede sottostante.

Screenshot

L’impatto ha provocato ustioni e ferite diffuse sul piccolo

L’impatto ha provocato ustioni diffuse e ferite soprattutto sul piccolo, sulla madre e su un’anziana che si trovava poco distante dalla famiglia. Gli altri feriti, tutti adulti, hanno subito lesioni meno gravi ma comunque significative. La scena ha gettato nello sgomento i presenti, molti dei quali sono accorsi per prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo delle ambulanze. I mezzi del 118 sono intervenuti rapidamente sul luogo, seguiti da pattuglie della polizia locale, dagli agenti della Polizia di Stato e da una squadra dei vigili del fuoco. Tutti i coinvolti sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Perrino, dove sono tuttora in corso le valutazioni sulle ustioni riportate e i trattamenti sanitari necessari.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva