Chamila, com’è morta la donna trovata nel laghetto: l’ultima passeggiata con De Maria (VIDEO)

Un tranquillo pomeriggio di pioggia si è trasformato in uno scenario di orrore. Al Parco Nord di Milano, il 35enne Emanuele De Maria e la collega Chamila Wijesuriya, 50 anni, passeggiavano tra gli alberi bagnati. Nessuno poteva immaginare che quella sarebbe stata l’ultima scena di normalità prima di un drammatico epilogo. Il video catturato venerdì pomeriggio li immortala ignari del destino imminente.

Leggi anche: Terremoto, scossa fortissima nella notte: la zona colpita

Leggi anche: La scoperta del secolo: trovato un fiume pieno d’oro, tutto in un unico Paese

Chamila scomparsa: trovata morta in un parco

Chamila, di origine cingalese ma residente in Italia, scompare dopo il lavoro presso l’Hotel Berna. Il marito, preoccupato, scopre il cellulare della moglie in un cestino alla fermata Bignami, ma della donna nessuna traccia. Il dispositivo viene ritrovato venerdì stesso da un dipendente Atm, scatenando le ricerche. Solo sabato mattina, i carabinieri ricevono una segnalazione e trovano il corpo di Chamila in un’area isolata del parco, con ferite alla gola e ai polsi, segni che escludono un incidente.

Leggi anche: Torino-Inter, attimi di paura: incidente in curva Maratona, gara sospesa

Leggi anche: Lutto nella politica italiana, addio al leader delle polemiche

Emanuele De Maria accoltella il collega Hani Nasr

Le indagini rivelano un secondo episodio di violenza. Nelle prime ore di sabato, De Maria, in permesso di lavoro esterno dal carcere di Bollate per un omicidio commesso nel 2016, aggredisce il collega Hani Nasr, un barista egiziano di 30 anni. Accoltellato cinque volte, Hani sopravvive e viene ricoverato in condizioni stabili dopo interventi chirurgici. Gli inquirenti collegano l’attacco alla scomparsa di Chamila e all’evasione di De Maria, che dà il via a una caccia all’uomo durata due giorni.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva