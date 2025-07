Ucciso da un’orsa mentre si fa un selfie: chi era davvero Omar – Un evento tragico ha scosso profondamente la comunità di Samarate e oltre, con la notizia della scomparsa di Omar Farang Zin. Il motociclista di 48 anni è stato attaccato e ucciso da un’orsa nei Carpazi della Romania, un incidente che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di molti.

Ucciso da un’orsa mentre si fa un selfie: chi era davvero Omar

L’incidente, avvenuto il giorno prima, ha seguito di poco l’ultimo post di Omar su Facebook, dove con entusiasmo documentava l’avvicinamento di un orso, inconsapevole del tragico destino che lo attendeva. Questo evento ha sollevato un velo di tristezza e riflessione sulla fragilità della vita quando si interagisce con la natura selvaggia.

La vita di Omar Farang Zin: cosa sappiamo di lui

Omar era un volto noto e stimato nella sua comunità. Vedovo e dipendente di lunga data della SEA, l’azienda che gestisce l’aeroporto di Malpensa, era stato recentemente promosso autista. Originario di Gallarate, Omar aveva vissuto a Samarate e poi a Lonate Pozzolo. Le sue passioni includevano la Juventus e i viaggi in moto, esperienze che condivideva con entusiasmo sui social media. Nel suo ultimo post del 2 luglio, Omar descriveva i “paesaggi da favola” della Transalpina e della Transfăgărășan, definita da Jeremy Clarkson di Top Gear come “la strada più bella del mondo”. Aveva fatto cenno agli “orsi bruni” come protagonisti della giornata, un presagio inquietante di ciò che sarebbe accaduto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva