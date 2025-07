Chiara Petrolini, la notizia sconvolge tutti: “Hanno deciso così”. Cosa succede

La Corte di Cassazione, il 25 febbraio 2025, ha confermato la misura degli arresti domiciliari per Chiara Petrolini, la giovane di Traversetolo accusata di aver ucciso e seppellito i suoi due neonati nel giardino di casa. Non disponendo il carcere, la decisione ha riacceso il dibattito giudiziario e mediatico sul duplice omicidio .

Gli arresti domiciliari restano: ecco perché

I supremi giudici hanno ritenuto che i fatti contestati (omicidio e soppressione di cadavere) siano del tutto irripetibili, e che al momento non sussista un pericolo concreto di recidiva. Anche se la giovane ha dimostrato una “elevata capacità mistificatoria e non comune determinazione criminale”, le restrizioni domiciliari sono apparse sufficienti per contenere eventuali rischi .

Il processo è ufficialmente iniziato il 30 giugno 2025 davanti alla Corte d’Assise di Parma. Petrolini è presente in aula, assistita dai suoi legali: l’udienza preliminare ha registrato tensione e attesa, soprattutto per la delicatezza dei fatti contestati .

Perizia psichiatrica: una data cruciale

Durante l’udienza, l’avvocato Nicola Tria ha richiesto una perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e di volere dell’imputata al momento dei fatti. La decisione definitiva sull’incarico è prevista per il 15 settembre, quando la corte nominerà i periti e verranno ascoltati i primi testimoni .

