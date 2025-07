Choc al concerto della famosissima, scende tra il pubblico ed è orrore: “Mi ha afferrata e…”

Un episodio scioccante ha coinvolto una nota cantante durante una delle sue recenti esibizioni dal vivo. Il fatto, reso noto attraverso un racconto dettagliato pubblicato sui social, ha riportato l’attenzione su un tema ancora troppo spesso minimizzato: le molestie che purtroppo possono accadere anche alla luce del sole e alla presenza di tante persone come ad esempio durante gli eventi pubblici. La cantante ha denunciato di essere stata aggredita sessualmente mentre si trovava sul palco, in mezzo al pubblico. Ma a sorprendere non è stato solo il gesto violento subito, quanto la risposta immediata e visibile che ne è seguita: un atto di protesta forte, istintivo, capace di trasformare il trauma in un messaggio politico potente, che ha suscitato reazioni intense e un’ondata di solidarietà.

Aggressione sessuale durante il concerto

Il fatto è avvenuto lo scorso 27 luglio, durante un’esibizione dal vivo, nella parte bassa del palco, in quella zona di contatto diretto chiamata pit. Mentre la cantante si trovava tra il pubblico, alcuni ragazzi l’hanno circondata.

«Mi sono sentita subito in pericolo», ha scritto su Instagram la cantante, in un post poi rimosso e riportato da Il Fatto Quotidiano. «Uno di loro mi ha afferrato il braccio e non voleva lasciarmi andare. E poi, mentre avevo una mano sul microfono e l’altra bloccata, un altro mi ha afferrato il seno».

Secondo il suo racconto, si è trattato di un gesto improvviso e brutale: «Un gesto ridicolo, così veloce, disgustoso. Abbiamo fermato tutto», ha dichiarato ancora su Instagram. L’aggressione ha avuto un impatto immediato sull’andamento della serata, provocando uno stop improvviso e un momento di forte tensione.

Topless come risposta alla violenza

Di fronte alla possibilità di interrompere il concerto, la cantante ha scelto una reazione visibile e pubblica. Rientrata sul palco, si è tolta la maglietta e ha continuato l’esibizione a seno scoperto.

«Guarderete il mio seno fino alla fine del concerto. Dopo un po’ non vi ricorderà più il sesso e sarà fantastico», ha detto dal palco, come riportato da Il Fatto Quotidiano.

