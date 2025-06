Clima impazzito, dopo il caldo un’ondata di maltempo causa morti e feriti

Dopo una giornata di calore estremo, con temperature oltre i 35 gradi, la Francia è stata investita da una violenta ondata di maltempo che ha causato vittime, decine di feriti e lasciato oltre 110mila abitazioni senza elettricità. L’episodio mette ancora una volta in evidenza gli effetti estremi del cambiamento climatico, con transizioni meteorologiche sempre più rapide e distruttive. Ecco cos’è successo, dove si è verificato l’impatto peggiore e quali sono le conseguenze ancora in corso.

Leggi anche: Airbag esplode e muore una donna: richiamati milioni di auto

Due vittime e decine di feriti: il bilancio di una notte di paura

La serata del 25 giugno si è trasformata in un incubo per molti cittadini francesi. A Picquebos, vicino Montauban, un ragazzo di 12 anni è morto schiacciato da un albero sradicato dal vento. In Mayenne, un uomo di 59 anni ha perso la vita mentre era alla guida del suo quad, finito contro un altro albero abbattuto dalla tempesta. Il conto delle vittime, purtroppo, potrebbe non essere definitivo.

La protezione civile francese segnala anche un ferito grave nel dipartimento della Nièvre e 16 feriti lievi in varie regioni. Tra questi, una ragazza di 19 anni coinvolta in un incidente stradale a Chécy e un uomo di 82 anni colpito da un fulmine a Patay. In Dordogna, una persona è stata colpita alla testa dalla caduta di una tegola. La tempesta ha generato un’intensa attività elettrica: l’osservatorio Keraunos ha registrato quasi 17.000 fulmini in tutto il territorio, con picchi di intensità fino a 517 kA.

Case senza corrente e danni alle infrastrutture

Il maltempo ha causato gravi disagi alla rete elettrica: ben 110mila abitazioni sono rimaste senza corrente durante la notte, con 86.500 ancora senza elettricità al mattino successivo. Le zone più colpite sono l’Alvernia, il Centro Valle della Loira, il Nord Midi-Pirenei, la Borgogna e il Limousin. Il gestore Enedis ha attivato squadre locali e la Forza d’Intervento Rapido per l’Elettricità (FIRE) per accelerare i ripristini.

Oltre 2.500 interventi sono stati effettuati dai vigili del fuoco in tutta la Francia: alberi abbattuti, tetti scoperchiati, strade bloccate e allagamenti hanno colpito molte località. A Parigi e nei sobborghi, le squadre di emergenza hanno lavorato tutta la notte per rimuovere rami e detriti senza fortunatamente dover registrare feriti.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva