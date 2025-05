Conclave il 7 Maggio, l’assurda coincidenza col passato: una data, molti presagi

Il prossimo Conclave per l’elezione del successore di Papa Francesco inizierà il 7 maggio 2025. Questa data, apparentemente casuale, è in realtà ricca di significati storici e simbolici per la Chiesa cattolica. (Continua…)

Il Conclave inizia il 7 maggio

Con l'apertura del Conclave il 7 maggio, la Chiesa cattolica si trova di fronte a una scelta cruciale per il suo futuro. I cardinali elettori dovranno individuare un successore di Papa Francesco che possa affrontare le sfide contemporanee, mantenendo al contempo la continuità con il suo predecessore. Tra i papabili, oltre a Jean-Marc Aveline, si parla del cardinale Pietro Parolin, attuale Segretario di Stato vaticano, e del cardinale Luis Antonio Tagle, filippino, noto per la sua vicinanza alle istanze dei Paesi in via di sviluppo. Nel frattempo spunta un'assurda coincidenza con la data del 7 maggio.