Coppia di amanti beccati al concerto, finisce malissimo per loro: cosa è stato deciso – La società Astronomer si trova al centro di un acceso dibattito pubblico dopo che due suoi dirigenti, Andy Byron e Kristin Cabot, sono stati sospesi dal lavoro a seguito della diffusione virale di un video che li ritrae in atteggiamenti affettuosi durante un concerto dei Coldplay. Il filmato, registrato durante una tappa del tour e trasmesso dalla famosa “kiss cam”, ha rapidamente fatto il giro dei social, attirando l’attenzione internazionale e dando il via ad una indagine interna da parte dell’azienda.

Nel comunicato ufficiale diffuso da Astronomer si sottolinea che i dipendenti, in particolare chi ricopre incarichi direttivi, sono chiamati a mantenere elevati standard etici e un comportamento appropriato anche fuori dall’ambiente di lavoro. L’azienda, specializzata in soluzioni di gestione dati, ha dichiarato che la sospensione è una misura cautelare in attesa degli esiti dell’indagine. Il caso ha subito suscitato ampia eco mediatica, anche perché entrambi i protagonisti sono sposati con altre persone, alimentando il dibattito su privacy e responsabilità pubblica. Sui social network, la vicenda ha raccolto milioni di visualizzazioni e commenti, trasformandosi in uno degli episodi più discussi dell’estate.

A rendere ancora più rilevante l’episodio, il commento ironico di Chris Martin, frontman dei Coldplay, che dal palco ha esclamato: “Ohi guarda quei due: o stanno avendo una relazione oppure sono molto timidi”. Questa frase è diventata virale e simbolo dell’intera vicenda, contribuendo a catalizzare ulteriormente l’attenzione dei media e del pubblico.

Le fasi della diffusione e le prime conseguenze

La rapida identificazione dei due dirigenti nel video ha portato a conseguenze immediate. In poche ore, la clip ha valicato i confini nazionali, diventando oggetto di discussione anche su piattaforme internazionali. La società ha reagito tempestivamente, affidando la gestione della crisi a Pete DeJoy, cofondatore e product manager, che è stato nominato amministratore delegato ad interim in sostituzione di Byron. Anche Kristin Cabot è stata sospesa, sebbene l’azienda non abbia fornito dettagli specifici sulla natura del provvedimento nei suoi confronti.

Parallelamente, è emersa una falsa dichiarazione attribuita ad Andy Byron, secondo la quale l’ex CEO avrebbe rilasciato un commento ufficiale sull’accaduto. Astronomer ha smentito categoricamente questa versione, sottolineando che Byron non ha pubblicato alcun comunicato e definendo “errati” tutti i resoconti che sostengono il contrario. Un ulteriore elemento di confusione è stato generato dall’identificazione errata di una donna presente nel video, scambiata da alcuni media per Alyssa Stoddard, vicepresidente delle risorse umane di Astronomer. L’azienda ha precisato che Stoddard non era presente al concerto e che la persona ripresa non corrisponde alla sua identità.

