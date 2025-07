Crolla palazzina in Italia, si cercano dispersi – Mattinata di paura e angoscia a Torre del Greco, comune dell’area metropolitana di Napoli, dove un’esplosione violentissima ha causato il crollo parziale di una palazzina nella zona di Largo Benigno, a pochi passi dal centro cittadino. Il boato è stato udito a grande distanza e ha svegliato di soprassalto numerosi residenti.

La deflagrazione è avvenuta all’alba di giovedì 3 luglio e ha provocato scene drammatiche: calcinacci, detriti sparsi ovunque, finestre esplose, automobili danneggiate e un intero edificio sventrato. Immediato l’intervento delle squadre di soccorso. Sul posto sono accorsi in massa i vigili del fuoco, il personale del 118, carabinieri e polizia municipale. I soccorritori hanno avviato fin da subito le operazioni di scavo tra le macerie per cercare eventuali superstiti o vittime.

Una persona estratta viva: si teme per altri dispersi

Secondo le prime informazioni riportate da Fanpage.it, una persona è stata estratta viva dalle macerie e affidata alle cure dei sanitari. L’uomo, visibilmente sotto shock ma cosciente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino: avrebbe riportato traumi e ferite multiple, ma non sarebbe in pericolo di vita. I soccorsi però non si sono fermati. Le operazioni di scavo continuano ininterrottamente: si teme che possano esserci altri dispersi, forse sorpresi nel sonno dalla deflagrazione. Alcuni testimoni riferiscono che nell’edificio colpito vivevano almeno due nuclei familiari, ma al momento non è chiaro se tutti siano stati rintracciati.

