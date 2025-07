La drammatica scoperta ha sconvolto la popolazione locale nella mattinata di ieri, martedì 29 luglio 2025. Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto all’interno di una delle vasche delle sorgenti del fiume, un’area naturale molto frequentata sia da residenti che da escursionisti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, le ambulanze e l’elisoccorso del 118, ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare.

Il ritrovamento del corpo

Il tragico ritrovamento è avvenuto a Fara San Martino, piccolo centro ai piedi della Maiella. Il corpo, che galleggiava appena sotto la superficie dell’acqua, è stato notato da un passante, il quale ha immediatamente allertato il numero unico di emergenza 112. La segnalazione è partita verso le 13, indicando la presenza di un cadavere nella seconda vasca del fiume Verde.

Il recupero della salma è stato complesso: la donna era rimasta incastrata sotto un piccolo ponte, con i vestiti impigliati a un ramo. Nonostante la rapidità dei soccorsi, la vittima risultava già priva di vita al momento dell’arrivo delle squadre di emergenza.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nel momento in cui si è verificata la tragedia l’area delle sorgenti del Verde risultava completamente deserta, anche a causa del maltempo che ha scoraggiato la presenza di visitatori. Nessuno avrebbe assistito direttamente all’evento, elemento che complica ulteriormente la ricostruzione della dinamica. Nei pressi della vasca è stato rinvenuto un ombrello, probabilmente appartenente alla vittima, a testimonianza delle condizioni meteorologiche avverse.

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Palombaro e Lanciano, coordinati dalla procura di Chieti, fa sapere Chieti Today. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze ed effettuando controlli su eventuali immagini di videosorveglianza nella zona, anche se sembra che nei pressi delle sorgenti non siano presenti impianti attivi. L’obiettivo è chiarire in modo definitivo le cause dell’incidente e verificare l’eventuale presenza di elementi anomali che potrebbero indirizzare le indagini verso altre ipotesi. Chi è la vittima?

