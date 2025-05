Garlasco, ci sarebbe un secondo “uomo” sulla scena del delitto: la scoperta dalle analisi

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, continua a suscitare interesse e nuove indagini anche dopo molti anni. Recentemente, sono emerse ipotesi che suggeriscono la possibile presenza di un secondo individuo sulla scena del crimine.

Delitto di Garlasco news, ci sarebbe un secondo “uomo” sulla scena del crimine

Stando alle ultime ipotesi sul delitto di Garlasco, avrebbe potuto esserci un secondo “uomo” sulla scena del crimine. Le ipotesi sono basate su impronte digitali non attribuite e reperti precedentemente non analizzati. Queste nuove piste sono state esplorate grazie al lavoro di un’agenzia investigativa privata e alla consulenza del genetista Pasquale Linarello, che ha identificato un profilo genetico compatibile con quello di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara. Tuttavia, nonostante queste scoperte, mancano ancora elementi determinanti come un movente chiaro e prove concrete che colleghino direttamente Sempio al delitto. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)