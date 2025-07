“Denuncio Conte”: l’annuncio della famosa attrice spiazza tutti – Non è nuova ai gesti clamorosi. Anzi, si potrebbe dire che l’arte della provocazione sia sempre stata parte del suo linguaggio pubblico. Ma stavolta non si tratta né di performance né di simboli: si parla di tribunali, carte bollate e battaglie giuridiche. Un annuncio secco, lanciato come una bomba a ciel sereno, destinato a far discutere tanto il mondo dello spettacolo quanto quello della politica.

Tutto parte da una sentenza recente che ha riacceso le polemiche sul tema, eterno e divisivo, dei vitalizi parlamentari. Una decisione che ha suscitato reazioni a catena, tra cui, a sorpresa, quella di un’ex deputata dal passato noto e dal presente agguerrito. Stiamo parlando di Ilona Staller, meglio conosciuta con il nome d’arte Cicciolina. Dopo anni lontana dai riflettori politici, torna con un annuncio che ha il sapore della sfida: intende denunciare Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, e i membri del Collegio d’appello della Camera che hanno confermato il taglio ai vitalizi degli ex parlamentari.

A parlare è l’avvocato di Ilona Staller: Luca Di Carlo

A parlare è il suo avvocato e storico alleato nelle battaglie legali, Luca Di Carlo, noto per il suo stile sopra le righe e per essere considerato uno degli avvocati più eccentrici e ricchi d’Italia. «Lo faremo», ha dichiarato con fermezza all’Adnkronos, anticipando azioni legali sia sul piano nazionale che sovranazionale. Secondo Di Carlo, la decisione che ha sancito la riduzione dei vitalizi non è stata presa in base a criteri giuridici, ma per meri calcoli politici. Un’accusa pesantissima, quella mossa dal legale: «È la più grave violazione di legge mai compiuta dai rappresentanti dello Stato», ha tuonato, aggiungendo che il provvedimento «ledera non solo i diritti individuali degli ex parlamentari, ma anche l’integrità stessa della Costituzione». Il dito è puntato direttamente contro Giuseppe Conte, colpevole, secondo la ricostruzione dell’ex pornostar e del suo avvocato, di aver strumentalizzato la battaglia sui vitalizi per fini politici, cavalcando un consenso facile e populista.

