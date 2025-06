Disastro aereo, triste scoperta sul luogo dell’impatto: morti tantissimi giovani

Un evento drammatico ha colpito l’India, destando commozione a livello globale. Il volo della compagnia Air India, partito questa mattina dall’aeroporto Sardar Vallabhbhai Patel e diretto a Londra Gatwick, è precipitato pochi minuti dopo il decollo nei pressi della città indiana di Meghani, causando una tragedia di proporzioni devastanti. Il bilancio dell’incidente è tragico.

Le cause dello schianto sono in fase di accertamento, ma le prime informazioni indicano che l’aereo, con a bordo 242 persone, è precipitato solo cinque minuti dopo il decollo. L’impatto ha causato il crollo parziale della struttura, trasformandola in un cumulo di macerie sotto cui si cercano superstiti. Squadre di soccorso lavorano senza sosta, mentre la zona è stata chiusa al pubblico. Si teme un alto numero di vittime tra i giovani presenti e diversi feriti sono stati trasferiti in condizioni critiche all’Ospedale Civile di Ahmedabad.

Incidente aereo in India: l’aereo colpisce l’ostello universitario

La gravità dell’evento è stata confermata dalla FAIMA, l’associazione medica indiana, che ha descritto l’episodio come “scioccante e raccapricciante” tramite una nota pubblicata sulla piattaforma X. L’aereo si è schiantato anche su un dormitorio per studenti di medicina. L’associazione ha riportato che “numerosi studenti sono stati ricoverati” e ha espresso profonda preoccupazione per il numero elevato di feriti. Sebbene non ci siano ancora dati definitivi sulle vittime tra gli studenti, l’ansia cresce tra le famiglie che si sono radunate fuori dagli ospedali in attesa di notizie. L’intera comunità accademica è in lutto, con messaggi di solidarietà che si moltiplicano sui social.

