Divorzio Totti-Ilary, si chiude la vicenda dei Rolex: cosa ha deciso il giudice – Sembrava una semplice questione di orologi. Di quelli preziosi, certo, ma pur sempre orologi. E invece dietro quei quattro Daytona si è consumata una delle tante puntate del divorzio più chiacchierato degli ultimi anni: quello tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Adesso, però, la disputa giudiziaria su quei segnatempo da collezione ha finalmente avuto una svolta. Che forse farà discutere ancora.

L’8 luglio, il tribunale civile di Roma ha deciso: i Rolex contesi non saranno solo di lui, né solo di lei. Il giudice ha confermato quanto già stabilito in via interlocutoria nel 2023. In parole semplici? “Affido condiviso”. Proprio così: gli orologi di lusso, il cui valore complessivo si aggira attorno agli 80mila euro, dovranno essere gestiti congiuntamente dalla coppia ormai separata. Un compromesso, certo. Forse inevitabile. Ma che dice molto della piega presa dalle cose tra l’ex calciatore della Roma e la conduttrice, che si erano separati ufficialmente nel 2022 dopo un matrimonio lungo e sotto i riflettori.

Una sentenza che non scontenta, ma nemmeno accontenta

La battaglia sui Rolex era diventata quasi simbolica. Totti li rivendicava come suoi. Blasi sosteneva che fossero un regalo ricevuto e che quindi, legittimamente, le spettassero. Alla fine, nessuno dei due ha ottenuto il “possesso esclusivo”. Il tribunale ha stabilito che i preziosi resteranno in una cassetta di sicurezza condivisa in banca. Entrambi potranno utilizzarli, a rotazione, secondo modalità da concordare. Una sorta di custodia alternata, ma per oggetti inanimati. E non è escluso che la vicenda possa riaprirsi: entrambi potrebbero impugnare la decisione, nel tentativo di avere l’ultima parola.

