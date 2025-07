Dolore al collo e alla schiena, Sofja muore a 31 anni: scoperta choc sull’ospedale

La notte tra il 14 e il 15 luglio, Sofja si era recata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Scolastica di Cassino per un forte dolore localizzato al collo e alla schiena, sintomi che l’avevano spinta, assieme al marito, a chiedere aiuto medico. I sanitari del nosocomio l’avevano sottoposta a diversi accertamenti, tra cui anche un elettrocardiogramma, ma dai primi esami non era emerso nulla di allarmante. È rientrata a casa dopo aver trascorso la notte al pronto soccorso, ma poche ore dopo è morta improvvisamente. Cos’è accaduto?

Il dolore improvviso e la corsa in ospedale

Sofja Rossi, 31 anni, viveva con il marito Stefano a Pignataro Interamna, in provincia di Frosinone. Era stata visitata all’ospedale Santa Scolastica di Cassino, dove i medici non avevano rilevato criticità.

I medici avevano ipotizzato una cervicalgia, ovvero un’infiammazione cervicale che può irradiarsi verso altre zone del corpo causando anche mal di testa, vertigini e rigidità muscolare. Diagnosi apparentemente non grave, che ha portato i sanitari a disporre le dimissioni. Ma il sollievo è durato poco.

Cassino, dimessa dall’ospedale con dolori a collo e schiena: Sofja muore poco dopo a 31 anni

Una volta tornata nella sua abitazione a Pignataro Interamna, dove viveva insieme al marito Stefano, le condizioni di Sofja sono precipitate. La donna ha iniziato a stare sempre peggio, finché non ha perso conoscenza. I familiari hanno immediatamente allertato i soccorsi, che sono arrivati rapidamente sul posto, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

La morte è avvenuta poche ore dopo il ricovero in ospedale, gettando nello sconforto l’intera comunità locale. Amici e vicini parlano di una giovane donna solare e riservata, che mai aveva avuto gravi problemi di salute. Per chiarire l’accaduto è stata disposta l’autopsia, che verrà eseguita nelle prossime ore per accertare le cause effettive del decesso.

